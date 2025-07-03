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Появились подробности ДТП, в котором погиб футболист «Ливерпуля»

Автомобиль с футболистом «Ливерпуля» вылетел с дороги и загорелся
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Reuters

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автомобильной аварии в Испании. Об этом сообщает спортивная газета Marca.

«Нападающий «Ливерпуля» Жота разбился на 65-м километре трассы А-52 на западе Испании. Все произошло в 00:40 по местному времени», — говорится в сообщении.

По информации газеты, автомобиль со спортсменом вылетел с дороги, перевернулся и загорелся. В момент ДТП в машине также находился брат футболиста.

До этого в Санкт-Петербурге автомобиль Audi сбил пешехода и врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль боком едет на пешеходов, сбивает одного и врезается в столб. От удара человек отлетает на несколько метров. После ДТП петербуржцы подбегают к пострадавшему. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль получил повреждения: у машины смят кузов, капот и бампер.

По информации канала, 52-летний пешеход получил тяжелые травмы: переломы позвоночника, ребер, груди, таза, ключицы, травмы головы и ушиб легких. Прибывшие медики экстренно госпитализировали петербуржца. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее актер Демчог получил 500 штрафов за нарушения ПДД на Mitsubishi Pajero.

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