Звезда «Интернов» Демчог получил более 500 штрафов на своем Mitsubishi Pajero

SHOT: актер Демчог получил 500 штрафов за нарушения ПДД на Mitsubishi Pajero

Актер Вадим Демчог получил более 500 штрафов за нарушение ПДД на своем автомобиле Mitsubishi Pajero. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«На текущий момент у него 515 оплаченных штрафов на 456 тыс. рублей, еще 28 неоплаченных на 39,5 тыс. рублей. Итого: 543 штуки. Основные нарушения Демчога — превышения скорости и непристегнутый ремень», — говорится в сообщении.

По информации канала, актер также получал штрафы за таран ограждений на парковке.

До этого стало известно, с каким приданым Бородина вышла замуж.

«Итак — Бородина входит в брак с квартирой на Кутузовском проспекте (158,3 кв. м ≈ ₽229 млн), квартирой на Фрунзенской набережной (73,9 кв. м ≈ ₽45 млн), особняком в клубном поселке «Павловы Озера» (≈ ₽50 млн)», — говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Также сообщается, что в собственности у телеведущей четыре автомобиля: Land Rover Range Rover, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Benz G63 AMG и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic. Общая стоимость всех машин составляет более 100 млн рублей.

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