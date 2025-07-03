Названы автомобили, которые могут перестать завозить в Россию, из-за отмены льготного утильсбора

После распространения коммерческого утильсбора на автомобили с моторами от 160 л.с., в Россию могут перестать импортировать модели BMW, Mercedes-Benz и Hyundai. Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель компании «РоговМобиль» (занимается доставкой иномарок из Южной Кореи и Китая) Дмитрий Рогов.

«Не выгодно будет привозить немецкие кроссоверы Mercedes-Benz GLE (W166) и BMW X5 (F15), а также корейские Hyundai Santa Fe и Kia Sorento — оба четвертого поколения. Большой пятилетний внедорожник Hyundai Palisade с дизелем 2,2 литра — отличное предложение, стоит 3,5 млн рублей, а цена вырастет до 6 млн рублей. За такие деньги он никому не нужен. То же касается минивэна Kia Carnival», — сказал Рогов.

По словам эксперта, перечисленные машины заказывали люди со среднем достатком, однако, удар придется именно по ним.

2 июля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что коммерческий утильсбор надо распространить на автомобили с моторами от 160 л.с., которые физлица завозят для себя из-за границы. Он отметил, что это планируется сделать уже в ближайшее время.

Сейчас в России при импорте и растаможке гражданами иномарок действуют льготы на модели с моторами объемом до трех литров. Минпромторг же хочет получить новые источники средств для поддержки спроса на машины на отечественном рынке.

О том, на сколько подорожают иномарки из-за утильсбора, читайте в материале «Газеты.Ru».

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