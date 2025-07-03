Стало известно, какой штраф получил электросамокатчик, проехавший возле «Москвы-Сити»

В Москве электросамокатчик, проехавший по ТТК, получил штраф в пять тысяч рублей

В Москве мужчина, проехавший по ТТК на электросамокате, получил штраф в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Мужчина с ветерком прокатился на самокате по ТТК — сервис нашел поездку, заблокировал пользователя и назначил штраф пять тысяч рублей», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина едет по обочине дороги возле «Москвы-Сити».

До этого сообщалось, что в центре Москвы двое молодых людей ехали на одном электросамокате и врезались в женщину с коляской.

Кроме того, в Екатеринбурге мужчина сжег автомобиль Lada Vesta бывшей жены. Инцидент произошел ночью 20 июня. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горит припаркованный белый автомобиль. Далее на записи заметно, как спасатели ликвидируют возгорание.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов быстро задержали поджигателя и выяснили причину его поступка: мужчина остался недоволен разделом имущества.

Ранее в центре Москвы самокатчики влетели в мать с младенцем и закрыли ногой номер.