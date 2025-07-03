В России рекордно снизились продажи новых автомобилей

Минпромторг: продажи новых автомобилей в РФ снизились на 28%

В России в I полугодии 2025 года продажи новых автомобилей снизились на 30%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

«Продажи новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов в России в первом полугодии снизились на 28% и составили 607,5 тыс. единиц. Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 333,3 тыс. штук, что на 11% меньше показателей аналогичного периода 2024 года», — сообщает агентство.

В частности, продажи в сегменте легковых автомобилей снизились на 26%, до 526,7 тыс.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.