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Автомобиль с белгородцами воспламенился на проезжей части, и это попало на видео

В Белгороде на видео попало, как люди спасались из горящей машины
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В Белгороде автомобиль загорелся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

«Момент возгорания машины на «Улитке», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль загорается во время движения, и из него выбегают два человека. Далее на записи видно, что на место пожара приезжают спасатели, которые ликвидируют возгорание.

До этого сообщалось, что в Саратове полицейские задержали мужчину, который поджег Nissan Qashqai, припаркованный у подъезда жилого дома.

«По предварительным данным, утром 30 июня гражданин, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений совершил поджог автомобиля, который был припаркован около подъезда дома по ул. Луговая. В результате пожара уничтожен салон машины, предварительная сумма ущерба составила 850 тыс. рублей», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что злоумышленник принес горючий материал, оторвал задний дворник и попытался разбить стекла Nissan принесенным камнем.

Ранее в центре Москвы цистерна, прицепленная к трактору, опрокинулась на повороте и разбила два автомобиля.

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