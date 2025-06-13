Пьяных мужчин задержали за стрельбу по банкам на озере в черте Петербурга

Приятели устроили тренировку по стрельбе в черте Петербурга и поплатились. Об этом сообщили в полиции города.

Инцидент произошел на берегу Суздальского озера в Выборгском районе. Там собрались четверо мужчин, в возрасте 42 и 44 лет, которые сначала выпили, а затем принялись стрелять по банкам из винтовки, упражняясь в меткости.

На вызов отреагировали сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли оружие и доставили нарушителей порядка в отдел полиции. Задержанных привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и за стрельбу в неположенном месте.

На этой неделе житель Тверской области открыл стрельбу по мешавшим ему подросткам, который катались на мототехнике недалеко от дома мужчины. Хозяину не понравились звуки, поэтому он нашел в гараже пневматическую винтовку с оптическим прицелом и стал стрелять по школьникам. В результате 17-летняя девушка получила ранение легкого. Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии не сообщается. Владельца винтовки тем временем задержали.

Ранее двое юношей обстреляли окна многоэтажки и автобус в Улан-Удэ.