Минпромторг заявил о нехватке денег для финансирования спроса на авто

В Минпромторге РФ заявили, что средства на поддержку спроса на автомобили почти исчерпаны. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов, пишет ТАСС.

«Надо, дофинансировать совершенно точно нам потребуется, потому что мы уже близки к исчерпанию ресурсов по этим мерам поддержки», — заявил он.

Отмечается, что в 2025 году на программы льготного автокредитования было выделено свыше 36 млрд рублей, льготного лизинга — 27 млрд рублей.

До этого Алиханов заявил, что в России утилизационный сбор могут распространить на еще одну категорию автомобилей. Речь идет о машинах для физлиц с мотором мощностью выше 160 л.с.

По словам Алиханова, это позволит получить дополнительные средства для поддержки спроса на автомобили.

В России с января по май 2025 года продажи новых машин снизились на 28% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Рынок новых автомобилей российского производства превысил 277 тыс. единиц (-10%). Объем рынка в сегменте легковых машин составил 437 тыс. штук (-26%), легких коммерческих автомобилей (LCV) - 41,6 тыс. единиц (-17%), грузовых машин — 23,4 тыс. единиц (-52%), в сегменте автобусов — 4,2 тыс. единиц (-53%).

Ранее Минпромторг РФ решил увеличить скидки по механизмам поддержки спроса на автомобили.