Минпромторг РФ увеличит скидки по механизмам поддержки спроса на автомобили

Минпромторг РФ увеличит скидки по механизмам поддержки спроса на покупку автомобилей, чтобы не допустить падения продаж на 40%, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в Совете Федерации.

«Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процетной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливаем программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — сказал Алиханов.

За пять месяцев 2025 года продажи новых (до 3 лет) автомобилей в России снизились на 28% г/г, до 506 514 машин, сообщал ранее Минпромторг. Рынок новых автомобилей российского производства превысил 277 тыс. штук (-10%). Объем рынка в сегменте легковых машин составил 437 099 штук (-26%), легких коммерческих автомобилей (LCV) - 41 677 штук (-17%), грузовых машин — 23 476 штук (-52%), в сегменте автобусов — 4262 единицы (-53%).

До этого сообщалось, что по итогам мая авторынок России опустился с пятого места на шестое в европейском лидерстве.

Ранее был назван самый популярный автомобиль в Европе.