На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России за полгода представлено только 20 автомобильных новинок

«Автостат»: за полгода в России представлено лишь 20 автомобильных новинок
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

За первые шесть месяцев 2024 года в России было представлено всего 20 новых автомобильных моделей, что значительно меньше показателей прошлых лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

По словам гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, резкое сокращение количества новинок связано с общей негативной динамикой автомобильного рынка. Производители либо откладывают запуск новых моделей, либо полностью отказываются от выхода на российский рынок из-за падения продаж.

Лидеры продаж: Chery Tiggo 7L — 2,7 тыс. проданных единиц (апрель — июнь), Haval Н7 — 1,2 тыс. (март — июнь), Tank 400 — 769 (февраль — июнь).

Южнокорейский бренд KGM, представивший сразу четыре модели, смог реализовать лишь 137 автомобилей, что значительно ниже заявленных планов на 20 тыс. продаж в год.

«После заполнения рыночного вакуума новые игроки стали более избирательными», — отмечает гендиректор Frank Auto Ирина Франк.

Партнер «Автостата» Игорь Моржаретто добавляет, что на продажи влияет сочетание узнаваемости бренда и ценовой политики.

2 июля сообщалось, что китайские автомобили с пробегом начали быстро терять в цене.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ увеличит скидки по механизмам поддержки спроса на автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами