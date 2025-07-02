В России за полгода представлено только 20 автомобильных новинок

«Автостат»: за полгода в России представлено лишь 20 автомобильных новинок

За первые шесть месяцев 2024 года в России было представлено всего 20 новых автомобильных моделей, что значительно меньше показателей прошлых лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

По словам гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, резкое сокращение количества новинок связано с общей негативной динамикой автомобильного рынка. Производители либо откладывают запуск новых моделей, либо полностью отказываются от выхода на российский рынок из-за падения продаж.

Лидеры продаж: Chery Tiggo 7L — 2,7 тыс. проданных единиц (апрель — июнь), Haval Н7 — 1,2 тыс. (март — июнь), Tank 400 — 769 (февраль — июнь).

Южнокорейский бренд KGM, представивший сразу четыре модели, смог реализовать лишь 137 автомобилей, что значительно ниже заявленных планов на 20 тыс. продаж в год.

«После заполнения рыночного вакуума новые игроки стали более избирательными», — отмечает гендиректор Frank Auto Ирина Франк.

Партнер «Автостата» Игорь Моржаретто добавляет, что на продажи влияет сочетание узнаваемости бренда и ценовой политики.

2 июля сообщалось, что китайские автомобили с пробегом начали быстро терять в цене.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ увеличит скидки по механизмам поддержки спроса на автомобили.