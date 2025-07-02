Китайские автомобили с пробегом подешевели в РФ на 15%

«Автостат»: китайские авто с пробегом в России подешевели на 15% за полгода

Китайские автомобили с пробегом начали быстро терять в цене, сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В первой половине 2025 года сформировался новый тренд. Цены на свежие китайские автомобили с пробегом начали быстро терять в цене. Одна из причин связана с первичным рынком, где сейчас идут распродажи, а производители и дилеры «меряются» размерами выгод и скидок. С января по июнь цены китайских автомобилей в возрасте 1-3 года снились в среднем на 10-15%», — отметил Целиков.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.