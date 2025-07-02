«Водители были в шоке»: полуголую тюменку сняли на видео на проезжей части

В Тюмени на видео попало, как полуголая женщина пыталась управлять автомобилями

В Тюмени полуголая женщина пыталась регулировать движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш город. Тюмень».

«1 июля на перекрестке Артамонова и Республики молодая девушка вела себя неадекватно прямо на проезжей части: хаотично размахивала руками, рылась в сумке и пыталась «управлять» машинами. Водители были в шоке», — говорится в сообщении.

По информации канала, некоторые водители останавливались и пытались поговорить с нарушительницей. По словам очевидцев, первая прибывшая бригада медиков не смогла усадить женщину в автомобиль, а вторая – госпитализировала тюменку.

До этого в Петербурге мужчина устроил фотосессию гаишнику. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина фотографирует работника правоохранительных органов на проезжей части, после чего подходит к нему, отдает фото и спрашивает, что сотруднику ГИБДД нравится в его работе.

«В моей работе нравится такая возможность — плохих людей наказывать», — рассказал сотрудник ГИБДД петербуржцу.

Ранее петербурженка оголилась на проезжей части и попала на видео.