На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с перевернувшимся автомобилем скорой помощи в Москве

Опубликованы кадры из Новой Москвы, где перевернулась машина скорой помощи
true
true
true

В Сети появилось видео с перевернувшимся автомобилем скорой помощи в Новой Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ДТП с участием скорой помощи произошло на Калужском шоссе рядом с Троицком. На кадрах видно, что к месту аварии приехали сотрудники МЧС и ГАИ. Информация о пострадавших уточняется.

До этого в Москве водитель на Mercedes попал в ДТП из-за плохого самочувствия. Водителю стало плохо в момент движения, из-за чего он съехал в кювет, снес дерево и врезался в забор площадки. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что разбитый черный автомобиль стоит недалеко от проезжей части. Пострадавшего водителя госпитализировали.

Ранее трактор влетел в припаркованные авто в центре Москвы, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами