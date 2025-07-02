Появилось видео с перевернувшимся автомобилем скорой помощи в Москве

В Сети появилось видео с перевернувшимся автомобилем скорой помощи в Новой Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ДТП с участием скорой помощи произошло на Калужском шоссе рядом с Троицком. На кадрах видно, что к месту аварии приехали сотрудники МЧС и ГАИ. Информация о пострадавших уточняется.

До этого в Москве водитель на Mercedes попал в ДТП из-за плохого самочувствия. Водителю стало плохо в момент движения, из-за чего он съехал в кювет, снес дерево и врезался в забор площадки. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что разбитый черный автомобиль стоит недалеко от проезжей части. Пострадавшего водителя госпитализировали.

Ранее трактор влетел в припаркованные авто в центре Москвы, и это попало на видео.