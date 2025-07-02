В России может появиться детское питание под брендом Aurus

Под брендом Aurus будут продавать детское питание, сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».

«Научный центр «НАМИ», который специализируется в области развития отечественного автомобилестроения, зарегистрировал товарный знак Aurus. Согласно имеющимся материалам, этот бренд зарегистрирован по класс международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №5, 32 и 45, что позволяет производить и продавать пищевые добавки, молочные смеси для детского питания, вино, коктейли и пиво», — сообщает канал.

А также под брендом Aurus можно будет заниматься арендой жилья для отдыха и на время отпуска.

По информации Роспатента, научный центр получил исключительные права на этот товарный знак до 2033 года.

До этого стало известно, что в России могут начаться коммерческие продажи минивэнов Aurus Arsenal, которые сейчас используются только в правительственном гараже особого назначения (ГОН).

Габаритная длина минивэна Aurus Arsenal — 5980 мм, колесная база — 3550 мм. Салон минивэна рассчитан на восемь человек. Он оснащается мотором V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили взять в аренду Aurus Komendant.