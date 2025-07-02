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Красноярец за рулем автобуса влетел в припаркованные машины, и это попало на видео

Mash: в Красноярске автобус протаранил пять автомобилей
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Telegram-канал Kras Mash

В Красноярске автобус врезался в припаркованные машины. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«99-я маршрутка на скорости пролетела на желтый, врезалась в «Газель» и стоящие авто. Пострадавших нет. По словам очевидцев, автобус несся прилично», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус врезается в припаркованные автомобили. Далее на записи заметно, что машины получили повреждения.

По информации канала, инцидент произошел на Новосибирской улице.

До этого сообщалось, что в центре Москвы трактор врезался в припаркованные автомобили.

«ДТП случилось в Басманном районе столицы. Трактор, нагруженный баком воды, занесло на повороте», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как трактор на повороте врезается в белый автомобиль, который от удара задевает другую припаркованную машину.

По словам пострадавшей, бак врезался в ее машину Volkswagen.

Ранее в Москве бабушка на Porsche Cayenne с номером 001 устроила ДТП и попала на видео.

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