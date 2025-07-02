Названы плюсы и минусы кроссовера с пробегом Lifan X70

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о плюсах и минусах кроссовера Lifan X70 пробегом.

Под капотом обычно стоит атмосферный 2-литровый мотор (136 л.с.) с распределенным впрыском. Эксперт отмечает его склонность к повышенному расходу масла на относительно ранних пробегах. К 120 тысячам км часто возникают проблемы с фазорегулятором, компонентами привода ГРМ и иногда с самой цепью.

Тем не менее у Lifan X70 компактные габариты (длина 4390 мм), хороший дорожный просвет (195 мм) и вместительный багажник (419 л).

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.