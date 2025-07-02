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Сибирячки игнорировали ПДД на капоте автомобиля, и это попало на видео

В Новосибирске на видео попало, как женщины катались на капоте автомобиля
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Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске женщины проехали на капоте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Подружки прокатились на капоте машины в Новосибирске. Нарушительницы гоняли на улице Героев Революции», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как две женщины сидят на капоте движущегося легкового автомобиля.

До этого сообщалось, что в Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.

«Жесткое ДТП произошло несколько часов назад на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в поселке Ильинское-Усово. Водитель BMW пытался объехать «лежачего полицейского» по встречной полосе и протаранил мотоциклиста», — говорилось в сообщении SHOT.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль объезжает «лежачего полицейского» и врезается в мотоцикл.

Кроме того, в Красноярске автобус врезался в припаркованные машины, и это попало на видео.

Ранее в Москве бабушка на Porsche Cayenne с номером 001 устроила ДТП и попала на видео.

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