Сибирячки игнорировали ПДД на капоте автомобиля, и это попало на видео

В Новосибирске на видео попало, как женщины катались на капоте автомобиля

В Новосибирске женщины проехали на капоте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Подружки прокатились на капоте машины в Новосибирске. Нарушительницы гоняли на улице Героев Революции», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как две женщины сидят на капоте движущегося легкового автомобиля.

До этого сообщалось, что в Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.

«Жесткое ДТП произошло несколько часов назад на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в поселке Ильинское-Усово. Водитель BMW пытался объехать «лежачего полицейского» по встречной полосе и протаранил мотоциклиста», — говорилось в сообщении SHOT.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль объезжает «лежачего полицейского» и врезается в мотоцикл.

Кроме того, в Красноярске автобус врезался в припаркованные машины, и это попало на видео.

Ранее в Москве бабушка на Porsche Cayenne с номером 001 устроила ДТП и попала на видео.