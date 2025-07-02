На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске десятки машин разбились на одном перекрестке и попали на видео

Mash: десятки авто разбились на одном месте после ремонта дорог в Хабаровске
true
true
true
close
Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровске десятки автомобилей разбились на одном и том же участке дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Башенная и Южная — это частный сектор, где постоянно носятся ребятня и животные. Но за последний месяц там случилось 11 аварий, часть из них — перевертыши. Бьются не только легковушки, но и тяжеленные тракторы», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобили врезаются друг в друга или переворачиваются. По словам местных жителей, дорогу отремонтировали, но ограничения не поставили.

До этого сообщалось, что на Сахалине в городе Холмске мужчина в одних трусах угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. На кадрах видно, как мужчина в одних трусах открывает дверь и садится на водительское место. По словам местных жителей, днем в районе площади Ленина мужчина проехал на красный сигнал светофора, при этом нарушитель едва не сбил пожилую женщину на пешеходном переходе, а после врезался в припаркованную машину.

Ранее в Москве бабушка на Porsche Cayenne с номером 001 устроила ДТП и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами