В Хабаровске десятки машин разбились на одном перекрестке и попали на видео

В Хабаровске десятки автомобилей разбились на одном и том же участке дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Башенная и Южная — это частный сектор, где постоянно носятся ребятня и животные. Но за последний месяц там случилось 11 аварий, часть из них — перевертыши. Бьются не только легковушки, но и тяжеленные тракторы», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобили врезаются друг в друга или переворачиваются. По словам местных жителей, дорогу отремонтировали, но ограничения не поставили.

До этого сообщалось, что на Сахалине в городе Холмске мужчина в одних трусах угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. На кадрах видно, как мужчина в одних трусах открывает дверь и садится на водительское место. По словам местных жителей, днем в районе площади Ленина мужчина проехал на красный сигнал светофора, при этом нарушитель едва не сбил пожилую женщину на пешеходном переходе, а после врезался в припаркованную машину.

Ранее в Москве бабушка на Porsche Cayenne с номером 001 устроила ДТП и попала на видео.