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Назван самый популярный автомобиль в Европе

Renault Clio стал самым продаваемым автомобилем на европейском рынке
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Renault

Хетчбэк Renault Clio по итогам мая 2025 года стал лидером европейского авторынка, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные исследовательской компании JATO Dynamics.

«Так, продажи Renault Clio в Европе в конце весны составили 21 163 машины – на 12% больше, чем в мае прошлого года. Второе место занял хэтчбек Dacia Sandero, чья реализация выросла на 3%, достигнув 19 948 единиц. На третьей строчке оказался кроссовер Volkswagen T-Roc с результатом 18 420 проданных автомобилей (-10%)», — сообщает агентство.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

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