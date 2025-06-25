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Авторынок РФ потерял свое место в пятерке лидеров Европы

Российский авторынок выбыл из пятерки крупнейших в европейском первенстве
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Пресс-служба МИД России

По итогам мая авторынок России опустился с пятого места на шестое в европейском лидерстве. Об этом пишет агентство «Автостат» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Лидером рейтинга в мае осталась Германия с показателем в 239 тыс. проданных автомобилей. На второй и третьей строчках разместились Великобритания и Италия. Пятерку крупнейших авторынков замкнули Франция и Испания. Если при анализе рынков учитывать РФ, то в мае она продала 91 тыс. машин, заняв шестое место. Это на 28,3% меньше, чем в 2024 году.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных.

Ранее был назван самый популярный автомобиль в Европе.

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