Правоохранители задержали предполагаемого лидера банды, пытавшей студенток на автомойке

В Екатеринбурге задержали мужчину, которого называют возможным лидером группы парней, устроивших пытки студенток на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом сообщает Ura.ru.

«Каменск-Уральский мужчина покинул после того, как уголовное дело о похищении и издевательствах над девушками прогремело на всю страну. Скоро ему должны избрать меру пресечения», — сказал собеседник агентства.

В феврале 2025 года стало известно, что в Каменске-Уральском четырех студенток 3 января вывезли на автомойку, раздели и избили за отказ встречаться. Мужчины засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящие пытки они снимали на камеру, а еще двух похищенных девушек заставили смотреть на издевательства.

Мужчин арестовали. По данным местных СМИ, до инцидента с девушками один из них уже избивал подростков.

Ранее был задержан владелец автомойки, где студенткам в рот засовывали шланги с пеной.