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Кульбит мотоциклиста на МКАД попал на видео

На МКАД на видео попало, как мотоциклист отлетел от удара грузовика
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В Москве на МКАД мотоциклист врезался в грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 103 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист едет на большой скорости, обгоняет другие автомобили и врезается в грузовик. От удара водитель отлетел в сторону.

До этого сообщалось, что в центре Москвы трактор врезался в припаркованные автомобили.

«ДТП случилось в Басманном районе столицы. Трактор, нагруженный баком воды, занесло на повороте», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как трактор на повороте врезается в белый автомобиль, который от удара задевает другую припаркованную машину.

По словам пострадавшей, бак врезался в ее машину Volkswagen.

Кроме того, в Курской области пассажир автомобиля Subaru Forester, перевозимого на эвакуаторе, упал на дорогу и попал под грузовик.

Ранее в Саратове мужчина сжег припаркованный Nissan Qashqai прямо напротив камеры видеонаблюдения.

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