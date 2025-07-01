Пассажир Subaru выпал с эвакуатора и попал под «КамАЗ» в Курской области

В Курской области пассажир Subaru упал с эвакуатора и попал под «КамАЗ»

В Курской области пассажир автомобиля Subaru Forester, перевозимого на эвакуаторе, упал на дорогу и попал под грузовик. Об этом сообщается на странице областного управления ГИБДД в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла на 513-м километре трассы М-2 «Крым» поздним вечером 30 июня.

«По предварительным данным, водитель 1978 г.р., управляя автомобилем «Hyundai HD78» (специализированный эвакуатор), который осуществлял перевозку автомобиля Subaru Forester и двигался со стороны г. Москвы в направлении г. Курска, допустил падение пассажира 1981 г.р. на проезжую часть с движущегося транспортного средства», — отмечается в сообщении.

После этого на упавшего пассажира наехал встречный «КамАЗ» с полуприцепом. Выжить пострадавшему не удалось. По факту ДТП проводится процессуальная проверка.

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