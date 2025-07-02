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В сети появились фото обновленного внедорожника Haval Dargo

Обновленный внедорожник Haval Dargo попал на фото во время тестов
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В Китае во время теста заметили обновленный Haval Dargo 2025 года, сообщает портал «Китайские автомобили».

«Обновленный кроссовер не претерпит очевидных внешних изменений. Он снова получит переработанную радиаторную решетку, а на двери его багажника расположится уже знакомая сквозная «монофара», — сообщает портал.

В салоне появилось новое двухспицевое рулевое колесо. Прежний встроенный центральный экран заменили на более крупный «парящий» тачскрин.

Технические характеристики новинки пока остаются неизвестны.

До этого стало известно, что в Китае начались продажи электрического седана Leapmotor B01.

В салоне установили информационно-развлекательную систему на базе «операционки» Leapmotor OS 4.0 Plus с интегрированным голосовым помощником на основе искусственного интеллекта.

Мощность базовой версии седана составляет 180 л.с. Топовую модификацию автомобиля оборудовали электромотором с отдачей 218 л.с. Максимальная скорость машины — 160 км/ч. Запас хода составляет 600 километров.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.

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