Автомобильная авария парализовала движение на МКАД

В Москве на МКАД автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «360 Чп».

«Кабину тягача оторвало после столкновения с полуприцепом на 71-м км МКАД на северо-западе Москвы», — говорится в сообщении.

По информации канала, на место произошедшего движение транспорта перекрыто на трех полосах из пяти. Кроме того, сейчас нет информации о пострадавших.

До этого сообщалось, что в Курской области пассажир автомобиля Subaru Forester, перевозимого на эвакуаторе, упал на дорогу и попал под грузовик.Авария произошла на 513-м километре трассы М-2 «Крым» поздним вечером 30 июня.

«По предварительным данным, водитель 1978 г.р., управляя автомобилем «Hyundai HD78» (специализированный эвакуатор), который осуществлял перевозку автомобиля Subaru Forester и двигался со стороны г. Москвы в направлении г. Курска, допустил падение пассажира 1981 г.р. на проезжую часть с движущегося транспортного средства», — отмечается в публикации.

Ранее в Саратове мужчина сжег припаркованный Nissan Qashqai прямо напротив камеры видеонаблюдения.