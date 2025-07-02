На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы 10 самых дешевых автомобилей в России

«Автоновости дня» перечислили 10 самых дешевых авто в России
true
true
true
close
Lada

Портал «Автоновости дня» составил топ-10 самых доступных новых автомобилей в России в июле 2025 года.

Самый дешевый новый автомобиль в России сегодня стоит 750 тыс. рублей. Это седан Lada Granta в базовой комплектации Standard. На втором месте находится трехдверная Lada Niva Legend. Ее цена — от 1 млн рублей. Третье место занимает Lada Niva Travel с ценой от 1,3 млн рублей. Четвертое и пятое места занимают BAIC U5 Plus (от 1,39 млн рублей) и Lada Vesta (от 1,46 млн рублей).

В топ-10 попали Livan X3 Pro (от 1,48 млн рублей), Changan Alsvin (от 1,5 млн рублей), УАЗ «Хантер» (от 1,51 млн рублей), JAC JS3 (от 1,55 млн рублей) и Lada Largus (от 1,66 млн рублей).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами