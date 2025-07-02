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Российские перевозчики просят создать адаптированную машину для такси

«Известия»: перевозчики хотят создания адаптированного автомобиля для такси
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Российские перевозчики считают необходимым создание адаптированного автомобиля для такси. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению участников рынка, из-за низкой надежности нынешние модели автомобилей без технической адаптации не в состоянии полноценно работать в крупных городах, а их экономика является малорентабельной. Использующиеся в качестве такси машины изначально создавались для личного использования и не предназначались для интенсивных перевозок пассажиров.

Поэтому следует разработать специальную версию автомобилей для такси, которые обладают долговечным двигателем, усиленной подвеской, упрощенным салоном для легкой чистки, вместительным багажником и опционально устанавливаемом на заводе газобаллонным оборудованием.

1 июля сообщалось, что после принятия в России закона о локализации такси на 157% выросло число выставленных на продажу подержанных автомобилей, использующихся в этом виде перевозок.

Ранее Минпромторг поддержал использование только отечественных машин в каршеринге.

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