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На вторичный рынок в России хлынули популярные иномарки «из-под такси»

В России на 157% выросло предложение машин, использовавшихся в такси
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Мария Девахина/РИА Новости

После принятия в России закона о локализации такси в России на 157% выросло число выставленных на продажу подержанных автомобилей, использующихся в этом виде перевозок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Likvi.com.

«По состоянию на 1 апреля текущего года, в РФ в продаже было 13,9 тыс. автомобилей Kia Rio, 12,8 тыс. Hyundai Solaris, 10,1 тыс. Volkswagen Polo и 6,3 тыс. Skoda Rapid. Однако после принятия закона о локализации к 1 июля количество объявлений возросло — 36 тыс. Rio, 33,6 тыс. Solaris, 26 тыс. Polo и 15,1 тыс. Rapid», — отмечается в публикации.

За основу для исследования были взяты наиболее популярные автомобили из крупнейшего российского агрегатора такси. Значительное количество таких машин, выставленных на продажу, напрямую связано с желанием владельцев автомобилей, использующихся в этой отрасли, обновить парк машин до вступления закона в силу.

До этого стало известно, что Минпромторг поддерживает принятие законопроекта о локализации машин для каршеринга по аналогии с такси.

Ранее стало известно, какие автомобили подешевели в России в последние недели июня.

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