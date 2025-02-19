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Серийное производство кроссоверов Haval M6 стартовало в Калуге

«РГ»: в Калуге начался серийный выпуск Haval M6
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Great Wall Motor

На заводе компании «Автомобильные технологии» в Калужской области началось серийное производство кроссоверов Haval M6, сообщает «Российская газета».

«Это пока крупноузловая сборка. Во второй половине года стартует выпуск модели по полному циклу со сваркой и окраской», — отмечается в публикации.

По сведениям «РГ», в марте можно ожидать поступления кроссоверов калужской сборки к дилерам. Первые машинокомплекты Haval M6 поступили на калужский завод в январе. На собственном заводе концерна Great Wall в Тульской области кроссовер Haval M6 не могут выпускать из-за недостатка производственных мощностей.

Кроссовер Haval M6 оснащается турбомотором 1.5 мощностью 143 л.с. Базовая версия с механической трансмиссией стоит минимум 2,18 млн рублей, вариант с роботизированной коробкой — 2,3 млн рублей.

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