Петербурженки прокатались на крыше лимузина, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как женщины прокатились, высунувшись из люка авто

В Санкт-Петербурге женщины прокатились на лимузине, высунувшись из люка. Об этом сообщает «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

«Водитель автомобиля перевозил пассажиров вне кабины транспортного средства. Нарушитель был установлен и привлечен к ответственности по ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как три женщины едут на лимузине, высунувшись из люка.

До этого сообщалось, что в Дзержинске пять человек избили женщину на проезжей части.

«25 июня в 00.30 около дома 19а по Окской набережной была очень сильно избита женщина. У пострадавшей на лице нет живого места, все синее», — сообщили очевидцы.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины бьют женщину на проезжей части. По словам местных жителей, всего нарушителей было пять. Причиной избиения стало замечание, которое женщина сделала в адрес дзержинцев.

Ранее уфимка держалась за грудь на крыше автомобиля, и это попало на видео.