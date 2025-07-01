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Уфимцы толпой прокатились на электросамокате и попали на видео

В Уфе на видео попало, как мужчины толпой прокатились на электросамокате

В Уфе трое мужчин прокатились на одном электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина пытается встать третьим на электросамокат, у него получается и уфимцы уезжают.

До этого сообщалось, что в Дзержинске пять человек избили женщину на проезжей части.

«25 июня в 00.30 около дома 19а по Окской набережной была очень сильно избита женщина. У пострадавшей на лице нет живого места, все синее», — сообщили очевидцы.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины бьют женщину на проезжей части. По словам местных жителей, всего нарушителей было пять. Причиной избиения стало замечание, которое женщина сделала в адрес дзержинцев.

Кроме того, сотрудники полиции Иркутска задержали блогера, который выложил в сеть интернет видео с нецензурной речью. В его отношении составлен протокол за мелкое хулиганство.

Ранее уфимка держалась за грудь на крыше автомобиля, и это попало на видео.

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