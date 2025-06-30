«Нет живого места»: на видео попало, как пять дзержинцев избили женщину на проезжей части

В Дзержинске на видео попало, как пять мужчин избили женщину на дороге

В Дзержинске пять человек избили женщину на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новогород».

«25 июня в 00.30 около дома 19а по Окской набережной была очень сильно избита женщина. У пострадавшей на лице нет живого места, все синее», — сообщили очевидцы.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины бьют женщину на проезжей части. По словам местных жителей, всего нарушителей было пять. Причиной избиения стало замечание, которое женщина сделала в адрес дзержинцев.

По информации канала, очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время нарушители на свободе. Также сообщается, что возбуждать уголовное дело не стали.

До этого в Санкт-Петербурге водители устроили драку со стрельбой. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на тротуаре. После чего один из водителей толкает своего оппонента на землю, где начинает пинать.

Ранее гаишники избили нижегородца, и это попало на видео.