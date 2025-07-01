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Более 800 автомобилей стоят в пробке перед Крымским мостом

В пробке перед Крымским мостом со стороны Тамани стоят 803 автомобиля
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Количество автомобилей на Крымском мосту, ожидающих проезда со стороны Тамани, выросло до 803 по состоянию на 08:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«08:00. В очереди со стороны Тамани находится 803 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, добавил канал.

У Крымского моста днем 30 июня с обеих сторон скопилось более тысячи машин. В очереди со стороны Тамани находилось 946 транспортных средств, со стороны Керчи — 352 авто.

1 июля министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны уничтожили ночью над российскими регионами 60 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Три из них были сбиты над акваторией Черного моря.

Ранее в Крыму задержали мужчину за призывы взорвать Крымский мост.

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