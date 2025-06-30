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Сочинка пошла на таран авто в ходе дорожного конфликта, и это попало на видео

В Сочи на видео попало, как женщина протаранила авто своего обидчика

В Сочи женщина въехала в автомобиль обидчика в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«Неизвестный мужчина начал вести себя агрессивно: ударил по капоту и зеркалу автомобиля, за рулем которого находилась девушка. В ответ она несколько раз протаранила его «Тойоту». Мужчина попытался скрыться, но получил еще несколько ударов, в результате чего у его машины отвалился бампер», — рассказал очевидец.

По информации канала, инцидент произошел 30 июня возле торгового центра «Море Молл» на улице Донской. Машины конфликтующих получили серьезные повреждения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность водителя.

До этого сообщалось, что в Ярославле мужчины насильно посадили человека в Toyota. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины насильно сажают человека в черный автомобиль, а потом уезжают.

Ранее петербуржцы устроили драку со стрельбой после дорожного конфликта, и это попало на видео.

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