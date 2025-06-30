Ярославцы насильно затолкали человека в черную Toyota, и это попало на видео

В Ярославле на видео попало, как мужчины насильно посадили человека в Toyota

В Ярославле мужчины насильно посадили человека в Toyota. Об этом сообщает Telegram-канал «Про Город Ярославль».

«Вчера на перекрестке Большой Октябрьской и Победы мужчину затолкали в машину», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины насильно сажают человека в черный автомобиль, а потом уезжают.

По данным УМВД по Ярославской области, сотрудники правоохранительный органов провели оперативные мероприятия.

До этого сообщалось, что в городе Подольске Московской области мужчина прыгал на чужом автомобиле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как подольчанин забирается на припаркованный автомобиль и прыгает на его крыше. Нарушитель поцарапал багажник, заднее крыло и испортил лобовое стекло.

По информации канала, общий ущерб составил около 700 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину.

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