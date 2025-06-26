В Минусинске гаишники стреляли в подростка на авто, и это попало на видео

В Минусинске на видео попало, как гаишники стреляли по авто с пьяным подростком

В Минусинске сотрудники ДПС открыли стрельбу по автомобилю с подростком. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«17-летний пацан без прав, документов и чувства страха носился на красный, вылетал на тротуары и всячески пытался скрыться от экипажа ДПС. Заезд закончился выстрелами по колесам», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов следуют за автомобилем, водитель которого не выполняет их просьбу об остановке. Далее на записи видно, как работник ДПС стреляет.

По информации канала, в момент погони подросток был в состоянии опьянения. В настоящее время автомобиль находится на стоянке. Несовершеннолетнему водителю выписали штраф в размере 45 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрант ударил покупателя на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мигрант ударяет мужчину, от удара петербуржец падает на проезжую часть.

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