Россиянам рассказали, как увеличить шансы на получение автокредита

Россиянам, которые хотят увеличить свои шансы на получение автокредита, важно заранее проверить кредитную историю, например, через портал «Госуслуги». Об этом kp.ru рассказала сотрудник отдела дополнительных финансовых услуг (ОДФУ) одного из дилеров популярного китайского бренда Екатерина Малафеева.

По ее словам, банки оценивают все параметры, в том числе неоплаченные штрафы, просрочки платежей по жилищно-коммунальным услугам, неуплату начисленных налогов, поэтому важно погасить все задолженности. Если в кредитной истории есть ошибки или устаревшие данные, важно устранить их путем оспаривания через ЦБ РФ или бюро кредитных историй (НКБИ, ОКБ и другие). Важно также отказаться от ненужных кредиток и найти поручителя.

«Часто покупатели стесняются, боятся, или просто не к месту «выпендриваются». Умалчивают о долгах по кредитам, заявляют нереальный доход. В процессе проверки эти факты вскрываются, банк выдает отказ, а повторная заявка возможна как через час, так и через несколько недель (тут все тоже зависит от банков). Если мы изначально знаем ваши слабые места, можем их прикрыть», — добавила Малафеева.

Накануне сообщалось, что Банк России с 1 июля вводит количественные ограничения на выдачу автокредитов и потребительских кредитов под залог автомобиля для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций.

Ранее стало известно, как подешевеют автокредиты на фоне снижения ключевой ставки.