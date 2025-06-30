На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как увеличить шансы на получение автокредита

Специалист Малафеева: россияне могут увеличить шансы на получение автокредита
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Россиянам, которые хотят увеличить свои шансы на получение автокредита, важно заранее проверить кредитную историю, например, через портал «Госуслуги». Об этом kp.ru рассказала сотрудник отдела дополнительных финансовых услуг (ОДФУ) одного из дилеров популярного китайского бренда Екатерина Малафеева.

По ее словам, банки оценивают все параметры, в том числе неоплаченные штрафы, просрочки платежей по жилищно-коммунальным услугам, неуплату начисленных налогов, поэтому важно погасить все задолженности. Если в кредитной истории есть ошибки или устаревшие данные, важно устранить их путем оспаривания через ЦБ РФ или бюро кредитных историй (НКБИ, ОКБ и другие). Важно также отказаться от ненужных кредиток и найти поручителя.

«Часто покупатели стесняются, боятся, или просто не к месту «выпендриваются». Умалчивают о долгах по кредитам, заявляют нереальный доход. В процессе проверки эти факты вскрываются, банк выдает отказ, а повторная заявка возможна как через час, так и через несколько недель (тут все тоже зависит от банков). Если мы изначально знаем ваши слабые места, можем их прикрыть», — добавила Малафеева.

Накануне сообщалось, что Банк России с 1 июля вводит количественные ограничения на выдачу автокредитов и потребительских кредитов под залог автомобиля для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций.

Ранее стало известно, как подешевеют автокредиты на фоне снижения ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами