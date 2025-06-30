Уфимец обманул более 20 человек на продаже автомобилей

Mash: уфимец обманул больше 20 человек на продаже машин

В Уфе мужчина обманул более 20 человек на продаже автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«49-летний темщик открыл автосалон, принимал тачки на реализацию, а потом продавал. Деньги владельцам не возвращал. Полиция возбудила дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчины выводят уфимца из здания.

По информации канала, ущерб составил около 25 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что в городе Подольске Московской области мужчина прыгал на чужом автомобиле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как подольчанин забирается на припаркованный автомобиль и прыгает на его крыше. Нарушитель поцарапал багажник, заднее крыло и испортил лобовое стекло.

По информации канала, общий ущерб составил около 700 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину.

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