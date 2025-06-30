Крупная авария заблокировала движение на МКАД в Москве

Перевернувшийся при ДТП автомобиль заблокировал движение на МКАД в Москве

В Москве на МКАД при ДТП перевернулся автомобиль, сообщает Telegram-канал Baza.

«На внутренней стороне 77 км МКАД (в районе съезда № 76) произошло ДТП с последующим опрокидыванием одного из автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Движение в районе ДТП затруднено на 1 км. Водителям посоветовали искать пути объезда.

Накануне в Кисловодске произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса, грузовика и «легковушки». В результате аварии четыре человека были доставлены в больницу. Информации о тяжести состояния пострадавших уточнялась.

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