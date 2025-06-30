Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max сильно подешевел в России

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max подешевел в России на 130-380 тысяч рублей

Компания Chery резко снизила цены на семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro Max в России, сообщает портал «Автоновости дня».

«В «прошлогодних» комплектациях он подешевел на 130-200 тыс. рублей, а расценки на те же версии 2025 года выпуска упали на 280-380 тыс. рублей», — сообщает портал.

Цены на автомобиль — от 3 млн рублей до 3,7 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км.

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