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Автодвижение по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено в двух направлениях
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Доступ автомобилей на Крымский мост с обеих сторон временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По его данным, затруднения в проезде к пунктам досмотра со стороны Тамани начались накануне утром. В 9:00 в очереди стояли 75 транспортных средств, в последующие часы их количество неуклонно росло. В 15:00 доступа на мост ждали 890 машин, автомобилистам приходилось стоять в очереди около трех часов. После этого ситуация начала улучшаться, и к 23:00 очередь рассосалась.

Затруднения в проезде к досмотровым пунктам со стороны Керчи были зафиксированы в 14:00. Тогда в пробке ожидали 155 машин. Спустя два часа их количество увеличилось до 200, а потом начало уменьшаться. К 19:00 пробка окончательно рассосалась. Таким образом, 29 июня с обеих сторон моста в 15:00 в общей сложности скопилось более 1 тыс. транспортных средств.

В 23:48 движение машин по переправе в обоих направлениях было приостановлено. Автомобилистов попросили сохранять спокойствие.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

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