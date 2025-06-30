Крупное ДТП парализовало движение автомобилей на северо-востоке Москвы

Движение транспорта ограничено на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичного дептранса.

«На СВХ в районе 21,3 км столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 4,5 км. Водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

Накануне в Кисловодске произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса, грузовика и «легковушки». В результате аварии четыре человека были доставлены в больницу. Информации о тяжести состояния пострадавших уточнялась.

Ранее в центре Москвы самокатчики влетели в мать с младенцем и закрыли ногой номер.