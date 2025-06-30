Российским водителям рассказали о новом перечне противопоказаний к вождению авто

В новый список противопоказаний для водителей войдет подрубрика про зрение

С 1 сентября вступит в силу новый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, который будет включать в себя актуальную подрубрику «Аномалии цветового зрения». Об этом в беседе с ТАСС заявил ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

По его словам, перечень медицинских противопоказаний 2025 года был приведен в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10). В действующем перечне медицинских противопоказаний 2014 года есть запрет на вождение для людей, страдающих ахроматопсией. При этом в переиздании Международной классификации болезней отсутствует такой диагноз, сказал эксперт.

«Поэтому в новом перечне будет упомянута актуальная подрубрика «Аномалии цветового зрения», — уточнил он.

Также Зокиров отметил, что новый перечень не вносит изменений в медицинские противопоказания к вождению, связанные с депрессией. В списке только перечисляется каждая рубрика (МКБ-10), которая указывает на заболевания, препятствующие управлению авто.

«Например, «Расстройства настроения (аффективные расстройства) — F30, F31, F32, F33, F34, F38, F39», — сказал он.

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