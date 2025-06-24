Не дышите: гаишники смогут лишать прав водителей после доноса врача

ГАИ разрешили отзывать водительские удостоверения у россиян, у которых после похода в поликлинику нашлись противопоказания к вождению. Врачи сами будут направлять информацию о таких автомобилистах в МВД. Если водитель не докажет, что он здоров, то снова сесть за руль он уже не сможет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

24 июня Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который позволяет ГАИ аннулировать уже выданные водительские права, если у автомобилиста нашли медицинские противопоказания к вождению. Документ появился в базе законодательных актов нижней палаты парламента. Права аннулируют, даже если проблемы с здоровьем были выявлены при внеочередном медосмотре.

«При поступлении сведений об оформленном медицинском заключении, подтверждающем наличие у водителя транспортного средства заболеваний (состояний) <...> право на управление транспортными средствами прекращается, водительское удостоверение признается недействительным», — указывается в проекте.

Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Прежде водители должны были проходить медосмотры с разной периодичностью в зависимости от типа автомобиля и работы. Теперь их смогут отправить на внеочередное обследование при диспансеризации и медосмотре. Пройти проверку нужно будет в течение трех месяцев, и неявка приведет к аннулированию прав.

Согласно новому порядку, медработник будет направлять информацию о медицинском заключении водителя в МВД.

После этого будет приниматься решение. Также водительская медсправка переводится в электронный формат, но при желании ее можно будет получить в бумажном виде.

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В пояснительной записке указывается, что за последние пять лет было аннулировано свыше 105,4 тыс. водительских удостоверений на основании судебных решений, касающихся лиц, имеющих препятствующие вождению заболевания.

Наказание

Сейчас в списке заболеваний, при которых противопоказано управлять автомобилем: шизофрения, органические психические расстройства, невротические расстройства, расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость. (полный перечень утвержден постановлением правительства РФ № 1604 от 29 декабря 2014 года)

Если водителя с аннулированными правами поймают за рулем, то ему грозит тот же штраф, как и в случае езды без водительского удостоверения, — от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. Также предусмотрена эвакуация машины на спецстоянку.

Не поймают

При обычных визитах к врачу выявить у водителя психическое заболевание или иные отклонения не получится, но даже проблемы со слухом и зрением могут стать причиной больших неприятностей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«К ЛОР-врачу и окулисту автомобилист может записаться, и эти два врача,

если обнаружат глухоту и нарушение зрения, конечно, могут передать информацию об этом.

Я полагаю, это не коснется приемов у терапевта или врача общей практики, которых посещают чаще всего», — сказал он.

По мнению кандидата медицинских наук, врача-невролога и эпилептолога Ольги Голубинской, новый порядок позволит ограничить возможность водить машину для большого количества пациентов с судорожными припадками, в том числе после неумеренного употребления алкоголя. Как правило, такие пациенты не прислушиваются к рекомендации врачей не водить машину.

«Очень много таких, которые не слушаются. У них есть права, они вроде бы соглашаются, но кто их остановит?» — заключила врач.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин полагает, что нововведения приведут к усилению коррупции в медучреждениях. По его словам, желающих заработать на водителях в такой ситуации будет очень много.