В России водительские права подорожают в два раза

С сентября 2025 года в России планируют повысить ряд транспортных пошлин. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект министерства финансов РФ, который уже согласовали профильные ведомства.

Из документа следует, что сбор за получение водительских прав увеличится вдвое: удостоверение старого образца обойдется в 4 тыс. рублей, новое — в 6 тыс. руб. Выдача международных прав будет стоить уже 3,2 тыс. руб., а не 1,6 тыс. руб.

Кроме того, за получение паспорта транспортного средства (ПТС) теперь придется заплатить в полтора раза больше — 1,2 тыс. руб. При этом внесение изменений в документ подорожает с 350 руб. до 525 руб. Будет проиндексирована госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС): на бумажном носителе — с 500 до 1,5 тыс. руб., на пластиковом — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб..

Также вырастет госпошлина за выдачу государственных номеров на автомобиль — с 2 тыс. до 3 тыс. руб. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы нужно будет отдать 2,25 тыс. руб. вместо 1,5 тыс. рублей. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.

24 июня Госдума приняла в финальном чтении законопроект об увеличении штрафа для водителей, которые не реагируют на требование ГИБДД об остановке. 2 июля законопроект должен одобрить Совфед, после чего его сразу направят на подпись президенту России Владимиру Путину. В случае подписания поправки вступят в силу по истечении 10 дней (примерно 12–15 июля) с даты официального опубликования документа.

Ранее в России рекордно выросла сумма штрафа за нарушение ПДД.