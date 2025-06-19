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В Омске юноша угнал три машины за ночь, чтобы покататься по городу

В Омске юноша устроил ночные гонки на трех угнанных машинах
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Управление МВД России по Омской области/VK

В Октябрьском районе Омска сотрудники полиции задержали молодого человека, который угнал за ночь три автомобиля, потому что хотел прокатиться. Об этом сообщает областное управление МВД.

В Омске полиция раскрыла серию краж автомобилей. Сначала с заявлением в правоохранительные органы обратился владелец ВАЗ-21101 и сообщил об угоне. Мужчина пытался догнать злоумышленника, но тот сумел скрыться, повредив несколько припаркованных машин. Злоумышленника задержал наряд ДПС.

Выяснилось, что 18-летний омич за ночь угнал еще две чужие машины. Его добычей снова стали «Жигули», обе машины молодой человек бросил во дворах жилых домов. Злоумышленник проникал в салоны, разбивая стекла, и заводил автомобили путем замыкания проводов. По его словам, он просто хотел «покататься по городу».

До этого в Крыму мужчина помог соседу с парковкой и угнал его машину. С заявлением в правоохранительные органы обратился 82-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что попросил знакомого перепарковать машину, тот сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Угонщик врезался на дороге в другой автомобиль и был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калининграде пассажир изрезал ножом водителя такси и угнал его машину.

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