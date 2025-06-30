В Нижнем Новгороде подростки с пистолетом расстреляли автобус с людьми

Ni Mash: подростки открыли огонь по автобусу с пассажирами в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подростки не менее семи раз выстрелили в автобус с пассажирами. Об этом сообщает Ni Mash.

Telegram-канал уточняет, что инцидент произошел в Советском районе. В маршрут А-47 стреляли из травматического пистолета несовершеннолетние, собравшиеся на остановке.

По словам очевидцев, «парень в черном» просунул руку с оружием в окно автобуса и открыл огонь. Пассажиры прятались от пуль на полу. Стекла транспортного средства были повреждены. Один человек пострадал.

В начале июня в Железнодорожном районе Улан-Удэ были задержаны двое молодых людей, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Комсомольской. Они обстреляли автобус, целились в детей на детской площадке и открыли огонь по окнам. Прибывший на место наряд полиции их задержал. Правоохранители проверили юношей на причастность к аналогичному преступлению — 7 июня неизвестные обстреляли балкон в этом же районе. Задержанные признались, что стреляли из хулиганских побуждений.

Ранее пьяных задержали за стрельбу по банкам на озере в черте Петербурга.