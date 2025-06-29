Пробка из тысячи машин образовалась у Крымского моста

У Крымского моста образовалась пробка из тысячи автомобилей

У Крымского моста 29 июня 2025 года с обеих сторон скопилось огромное количество машин. По данным Telegram-канала, освещающего оперативную ситуацию на Крымском мосту, по состоянию на 15 часов дня в очереди находится более 1 тыс. автомобилей.

«15:00. В очереди со стороны Тамани находится 890 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 185 транспортных средств», — говорится в сообщении канала.

До этого военблогер Романов сообщал, что 6 июня украинские войска начали новую атаку на Крымский мост.

По данным военблогера, мост атаковали украинские надводные беспилотники — безэкипажные катера. Российские военные успешно уничтожают их на подходе. По словам Романова, движение на мосту было ограничено.

Ранее сообщалось, что Минтранс ускорит проверку авто на границе.