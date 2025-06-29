Крупная автомобильная авария парализовала движение транспорта на юге Москвы

В Москве на Бесединском шоссе парализовано движение машин из-за крупного ДТП

Легковой автомобиль перевернулся в Москве на Бесединском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

Судя по фото, машина лежит на крыше на островке безопасности. Вокруг валяются вещи, выпавшие из багажника. На место ДТП прибыли несколько автомобилей скорой помощи.

Канал «360 ЧП» сообщает, что ДТП произошло на мосту у дома 18 корпус один по улице Борисовские пруды. Количество пострадавших неизвестно. Движение по дороге затруднено.

Накануне в Кисловодске произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса, грузовика и «легковушки». В результате аварии четыре человека были доставлены в больницу. Информации о тяжести состояния пострадавших уточнялась.

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