На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Массовая авария парализовала движение на ТТК в Москве

На ТТК в Москве частично перекрыли движение из-за массовой аварии
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на Третьем транспортном кольце произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне ТТК (в районе ул. Автозаводская д.26/1) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено на 1,7 км. Водителей попросили выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

Накануне в Кисловодске произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса, грузовика и «легковушки». В результате аварии четыре человека были доставлены в больницу. Информации о тяжести состояния пострадавших уточнялась.

Ранее в центре Москвы самокатчики влетели в мать с младенцем и закрыли ногой номер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами