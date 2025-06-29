Массовая авария парализовала движение на ТТК в Москве

На ТТК в Москве частично перекрыли движение из-за массовой аварии

В Москве на Третьем транспортном кольце произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне ТТК (в районе ул. Автозаводская д.26/1) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено на 1,7 км. Водителей попросили выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

Накануне в Кисловодске произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса, грузовика и «легковушки». В результате аварии четыре человека были доставлены в больницу. Информации о тяжести состояния пострадавших уточнялась.

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